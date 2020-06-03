كورونا.. 21 وفاة بالعراق و6 في الجزائر

عواصم عربية/ الخليج 365

أعلن العراق، الأربعاء، تسجيل 21 وفاة بفيروس كورونا، فيما سجلت الجزائر 6 وفيات وفق بيانات رسمية.

وسجل كل من الصومال والمغرب وقطاع غزة والأردن إصابات جديدة بالوباء، بحسب مصادر رسمية



ففي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 21 وفاة، و781 إصابة، إضافة إلى تعافي 587 حالة.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و168، منها 256 وفاة، و4 آلاف و95 حالة تعاف.

ولليوم الثاني، يسجل العراق أعلى معدل يومي للوفيات والإصابات على الإطلاق.

وفي الجزائر، أفادت وزارة الصحة، في بيان، بتسجيل 6 وفيات، و107 إصابات، و151 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9 آلاف و733، بينها 673 وفاة، و6 آلاف و218 متعاف.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الصومالية، في بيان، رصد 57 إصابة، و26 حالة شفاء.

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وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى ألفين و146 منها 79 وفاة، و406 حالات تعاف.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 7 آلاف و922، عقب الكشف عن 56 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة، عبر الموقع الرسمي الخاص بالفيروس بالمملكة، إن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 6 آلاف و866 بعد تماثل 456 حالة جديدة للشفاء، فيما استقرت الوفيات عند 206.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في قطاع غزة، ليرتفع الإجمالي إلى 66 حالة، توفي منها مصاب واحد، وتعافى 18 آخرون.

وأوضحت الوزارة: "لا زالت 47 إصابة تحت العلاج بمستشفى العزل بمعبر رفح".

وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في فلسطين إلى 456، بالإضافة إلى 179 إصابة، غير مؤكدة داخل مدينة القدس، حيث تمنع إسرائيل الوزارة من العمل هناك.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابتين، إضافة إلى تعافي 12 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 757، فيما استقرت الوفيات عند 9 أشخاص، وتعافى 560.



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