شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة «البترول والمعادن» الرابعة عالمياً في عدد براءات الاختراع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من تحقيق مركز مرموق بين نخبة الجامعات العالمية، في عدد براءات الاختراع المسجلة رسمياً.

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واحتلت الجامعة المركز الرابع على مستوى جامعات العالم في التصنيف السنوي للأكاديمية الأمريكية للمخترعين وأصحاب الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

وأكد وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء الجامعة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة تفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس التقدم الذي تعيشه في جميع المجالات.

وأضاف أن الجامعة بتحقيقها لهذا الإنجاز تفوقت على جامعات ومؤسسات أكاديمية عريقة ومتميزة في مجال الاختراعات، لافتاً إلى توفير الجامعة بيئة خصبة للإبداع والابتكار.