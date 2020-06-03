شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة «البترول والمعادن» الرابعة عالمياً في عدد براءات الاختراع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من تحقيق مركز مرموق بين نخبة الجامعات العالمية، في عدد براءات الاختراع المسجلة رسمياً.
واحتلت الجامعة المركز الرابع على مستوى جامعات العالم في التصنيف السنوي للأكاديمية الأمريكية للمخترعين وأصحاب الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
وأكد وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء الجامعة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة تفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس التقدم الذي تعيشه في جميع المجالات.
وأضاف أن الجامعة بتحقيقها لهذا الإنجاز تفوقت على جامعات ومؤسسات أكاديمية عريقة ومتميزة في مجال الاختراعات، لافتاً إلى توفير الجامعة بيئة خصبة للإبداع والابتكار.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة «البترول والمعادن» الرابعة عالمياً في عدد براءات الاختراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.