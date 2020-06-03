شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح مهمة من «الصحة» بخصوص الخروج من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح المهمة عند الخروج من المنزل وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وأوضحت الوزارة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أنه عند الخروج من المنزل ينصح بما يلي: – عدم الخروج إلا للضرورة. Advertisements – أخذ كمامة قماشية إضافية. – أخذ معقم يدين كحولي.

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