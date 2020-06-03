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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تضبط 22 مليون كمام مخزّن وتصدر 825 مخالفة مغالاة في السعر والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ضبطت وزارة التجارة، اليوم (الأربعاء)، 825 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات والمعقمات، بالإضافة إلى 22 مليون كمام مخزن، خلال الفترة الماضية.
وسجلت فرق التجارة الرقابية المخالفات في بعض منافذ البيع التجارية في جميع مناطق المملكة، حيث قامت بإصدار غرامات فورية على المخالفين الذين استغلوا أزمة جائحة كورونا لرفع الأسعار.
وأضافت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الأربعاء بأن منطقة الرياض تصدرت قائمة المناطق تلتها منطقة مكة ثم المنطقة الشرقية والقصيم والمدينة المنورة وجازان ثم عسير ومنطقة حائل والجوف ونجران والباحة وتبوك وأخيرا الحدود الشمالية.
كما أعلنت التجارة بأنها ضبطت خلال الفترة الماضية 22 مليون كما مخزنة لبيعها بشكل غير نظامي في عدد من مناطق المملكة وقامت بإعادة ضخها للأسواق لبيعها بأسعار عادلة للمستهلك.
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