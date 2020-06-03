شكرا لقرائتكم خبر عن نجران.. «الشؤون الإسلامية» تحدد 40 مسجداً لأداء صلاة الجمعة مؤقتاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، 40 مسجداً، ستقام فيها صلاة الجمعة “مؤقتاً” إضافة إلى الجوامع القائمة، ابتداءً من بعد غد الجمعة، وحتى إشعار آخر.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن ذلك يأتي تماشياً مع توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار تخفيف الاجراءات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، مع العمل بالإجراءات الاحترازية، منها ما يتعلق بإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المكتظة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها.

ودعا العصيمي عموم المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من إحضار السجادة الخاصة، وترك مسافة لاتقل عن مترين بين كل مصلٍ وآخر، والعناية بلبس الكمامة، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم عند الدخول والخروج، وأهمية التعاون مع لجان وفريق تنظيم المصلين للحفاظ على سلامة الجميع.