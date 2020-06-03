مجلس الأمن القومي الأمريكي: الحوثيون يستهدفون السعودية بطائرات إيرانية

كما اتهم المجلس الأمريكي الحوثيين، بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب اليمني. وأعلنت الأمم المتحدة، نجاح مؤتمر مانحي اليمن الذي عقد في السعودية، في جمع 1.35 مليار دولار مساعدات إنسانية. وتقدمت المفوضية الأوروبية سابقا بتمويل بلغت قيمته 70 مليون يورو في اليمن، حيث يهدد وباء كورونا بتفاقم إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وسيتم تخصيص ما يزيد عن 40 مليون يورو من هذه الحزمة، لمكافح تفشي الفيروس في البلاد. ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات حيوية مثل الغذاء والتغذية والمياه والمأوى ومستلزمات النظافة لملايين اليمنيين.

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