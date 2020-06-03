مكتب غوتيرش: اللجنة العسكرية الليبية "5 + 5" تستأنف أعمالها اليوم

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال ديوجاريك، في مؤتمر صحفي، إن "اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة (5 + 5) استأنفت عملها اليوم - كان هناك اجتماع برئاسة المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز. كان هذا الاجتماع بالطبع عبر تقنية الفيديو".
وأضاف ديوجاريك: "من المتوقع عقد اجتماع مماثل مع وفد حكومة الوفاق الوطني في الأيام المقبلة. وستستمر المفاوضات بشأن الاتفاق حول وقف إطلاق النار والترتيبات ذات الصلة".
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هذا وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، بقبول كل من حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 شباط/ فبراير 2020.
وعقدت اللجنة العسكرية "5 + 5" محادثات في جنيف، وضمت خمسة ضباط كبار من حكومة الوفاق الوطني وخمسة ضباط كبار من الجيش الوطني الليبي. وقاد المحادثات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، حسن سلامة، ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا. وانتهت الجولة الثانية من المشاورات في 23 شباط/ فبراير.
ويذكر في هذا السياق، أن ممثلي حكومة الوفاق الوطني الليبي، بحثوا اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الوضع في بلادهم.
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