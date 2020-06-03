قوات الوفاق تعلن "تحرير مطار طرابلس الدولي" بشكل كامل

وأعلن المتحدث باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، مساء اليوم الأربعاء، سيطرة تلك القوات على مطار طرابلس بالكامل.
ونشر المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، قال فيها "تحرير مطار طرابلس.. و قواتنا البطلة تلاحق فلول حفتر الهاربة منه باتجاه قصر بن غشير".
ونشرت عملية "بركان الغضب" مجموعة من الصور التي تشير إلى تحرير مطار طرابلس والسيطرة عليه.
يتبع...
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