شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يبحث مع سفير بريطانيا التعاون الثنائي في المجالات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون وذلك عبر الاتصال المرئي عن بُعد.

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واستُعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك في المجالات التعليمية بين البلدين الصديقين، وأوليات عمل اللجنة المشتركة في مجال التعليم التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودية البريطانية، كما تناول اللقاء أوضاع الطلبة المبتعثين في بريطانيا، والطلبة البريطانيين الدارسين في المملكة، إلى جانب الجهود التي بذلتها الوزارة في تطوير المناهج الدراسية، والإجراءات التي اتخذتها خلال جائحة كورونا، وتجربة الوزارة في التعليم عن بُعد في التعليم العام والجامعي.

شارك في اللقاء معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ووكيل الوزارة للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريف، ووكيل الوزارة للابتعاث الدكتورة لينا الطعيمي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور منصور بن سلمة، والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة.