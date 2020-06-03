شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. إزالة مبانٍ شعبية آيلة للسقوط في حي السلامة الشعبي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، بدء إزالة عدد من المباني الشعبية الآيلة للسقوط في حي السلامة.

وقالت الإمارة، في بيان لها عبر “تويتر”: “بمشاركة عدة جهات.. تم البدء في إزالة مبانٍ شعبية وآيلة للسقوط في حي السلامة الشعبي (شارع حراء).

وأشارت إمارة مكة المكرمة أن ذلك يأتي تمهيدًا للتطوير ومعالجة المخاطر التي تُشكلها مثل هذه المباني على السكان.

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