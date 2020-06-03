شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. انفجار أسطوانة غاز داخل مركبة بالرياض بسبب ارتفاع الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع تويتر مقطع فيديو يمثل تحذيراً من خطورة وضع أسطوانات الغاز داخل المركبات في درجة الحرارة المرتفعة هذه الأيام.

و يظهر الفيديو مركبة تعرضت لأضرار بالغة بعد أن ترك صاحبها أسطوانة غاز داخلها، و انفجرت الأسطوانة داخل السيارة و الحقت بها أضرار كبيرة.

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وأوضح بعض المغردين أن الحادثة وقعت اليومفي مدينةالرياضعندتقاطعشارعجريرمعشارعالإحساء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالية.

وكان الدفاع المدني قد حذر أصحاب السيارات، في وقت سابق، من ترك عبوات الغاز المضغوطة والولاعات وعبوات العطور، التي قد يؤدي تعرضها لدرجة حرارة مرتفعة،داخل السيارات، إلى الانفجار الذي يسبب خسائر كبيرة في الممتلكات و الأرواح.

الفيديو