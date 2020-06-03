شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مصادرة وإتلاف نصف طن «تبغ ممنوع» في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صادرت بلدية العمرة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، أكثر من نصف طن ( 525 كجم ) من خلطات التبغ المجهولة المصدر و الممنوعة وقامت بإتلافها ،كما تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

جاء ذلك في إطار الجولات الرقابية التي تنفذها واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة، على منشآت بيع التبغ للتأكد من تطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.