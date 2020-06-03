شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. أمطار ورياح نشطة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة، حدوث تقلبات جوية على عدة مناطق، غدا الخميس الموافق 12/10/1440هـ، بمشيئة الله.

وتضمنت التوقعات، هبوب رياح نشطة على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على تلك المناطق.

Advertisements

وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة نشاطاً في الرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، كذلك على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر.

وأوضحت الأرصاد،أنه من المتوقع أن يشهد يوم غد طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، فيما تسجل الأحساء أعلى درجة حرارة بمعدل 48 درجة مئوية ، بينما تسجل طريف والقريات أدنى درجات الحرارة على مستوى المملكة بمعدل يبلغ 17 درجة مئوية .