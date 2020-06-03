شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تطلق أداة جديدة تتيح حذف المنشورات المحرجة بسهولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت فيسبوك عن إطلاق، أداة جديدة تجعل التخلص من المنشورات القديمة المحرجة وغير المرغوب فيها أكثر سهولة من ذي قبل.

وستسمح المنصة للمستخدمين، لأول مرة، تحديد العديد من المنشورات القديمة وحذفها بشكل مجمّع، بدلاً من حذف منشور واحد في كل مرة، في محاولة لتسهيل تنظيم حضورك على الموقع، بما يعكس شخصيتك في الوقت الحالي.

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وقالت الشركة في بيانها “سواء كنت تدخل سوق العمل للمرة الأولى بعد التخرج من الجامعة، أو تنتقل من علاقة قديمة إلى أخرى جديدة، تعلم أن الأمور تتغير في حياة الناس، ونريد أن نجعل من السهل تنظيم حضورك على فيسبوك، بما يتناسب مع حياتك اليوم”.

ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة المدعوة Manage Activity “إدارة النشاط” في الهاتف المحمول من خلال الانتقال إلى “الإعدادات والخصوصية” ثم النقر فوق سجل الأنشطة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبالإضافة إلى السماح للمستخدمين بحذف المنشورات بشكل مجمّع، يوفر التحديث لمستخدمي فيسبوك خيار فرز مشاركاتهم حتى نطاق زمني، وبدلاً من مسح الرسائل نهائياً على الفور، يتم وضعها في “سلة المحذوفات” لمدة 30 يوماً، حتى يتمكن المستخدمون من استرداد المنشورات التي غيروا رأيهم بشأنها أو حذفوها عن طريق الخطأ.

وأشارت الشركة إلى أن الأداة الجديدة لن توفر إمكانية حذف المنشورات القديمة على فيسبوك إلا على الهاتف المحمول وفيس بوك إليت، ولكنها هذه الميزة ستتوفر على الكمبيوتر في المستقبل.