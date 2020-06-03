لهذا السبب.. جونسون قد يشعل أزمة بين بريطانيا والصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

في وقت لم تهدأ فيه التوترات على خلفية ملف هونغ كونغ، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن بلاده مستعدة لاستقبال ما يقرب من 3 ملايين شخص من هونغ كونغ، تزامناً مع وصول زعيمة المدينة، كاري لام، إلى بكين لعقد اجتماعات حول قانون مزمع للأمن القومي، الذي أثار قلق كثيرين في المدينة على مستقبلهم.



وقال جونسون، في عمود نشرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» الإلكترونية في هونغ كونغ، إن هذا القانون سيحد من الحريات في المدينة، ويتعارض مع التزامات الصين بموجب اتفاقها مع المملكة المتحدة لاستعادة المستعمرة البريطانية السابقة عام 1997.

كما أضاف: «يخشى كثيرون في هونغ كونغ من تعرض أسلوب حياتهم - الذي تعهدت الصين بدعمه - للتهديد. إذا شرعت الصين في تبرير مخاوفها، فلن تستطيع بريطانيا - بضمير حي - التجاهل والابتعاد».

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كما ذكر جونسون - في عموده - أن نحو 350 ألف مواطن من هونغ كونغ يحملون جوازات سفر بريطانية في الخارج، وهي إرث من الحقبة الاستعمارية، و2.5 مليون آخرين مؤهلون للتقدم للحصول عليها.

وتشكلت طوابير طويلة في مكاتب البريد السريع بهونغ كونغ منذ الإعلان عن قرار الصين، حيث يسارع البعض للتقدم بطلبات للحصول على جوازات السفر البريطانية الخاصة «بي إن أو» أو تجديدها.

وقال جونسون، مردداً تصريحات لرؤساء وزراء سابقين، إنه إذا فرضت الصين قانوناً للأمن القومي، فإن بريطانيا ستسمح لحاملي جوازات السفر هذه بالبقاء لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد، ومنحهم الحق في العمل، ما يضعهم على مسار محتمل للحصول على جنسية المملكة المتحدة.