- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة "سكل كاندي" الأمريكية تطرح 4 سماعات رأس لاسلكية جديدة من نوع In-Ears. والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
طرحت شركة "سكل كاندي" الأمريكية 4 سماعات رأس لاسلكية جديدة من نوع In-Ears.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن الموديلات الجديدة تمتاز بالتكلفة المنخفضة وجودة الصوت وفترة تشغيل البطارية المعقولة بالإضافة إلى وظيفة التتبع Tile المدمجة؛ حيث يمكن للمستخدم تتبع سماعة الرأس في حالة فقدانها، حتى إذا كانت متوقفة عن العمل.
ويوضح تطبيق Tile ما إذا كانت سماعة الرأس في مكان قريب، وإذا لم يكن الوضع كذلك، فيمكن للمستخدم التعرف على آخر موقع معروف لها، وإذا لم يتم العثور على سماعة الرأس اللاسلكية، فيمكن تسجيلها في الوضع المفقود "Lost Mode"، بحيث يتلقى المستخدم رسالة بمجرد أن تظهر في نطاق جهاز التتبع المدمج.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن جميع الموديلات الجديدة تمتاز بجسم مقاوم للماء وزر للتحكم في الموسيقى وشدة الصوت وكذلك إمكانية استعمال سماعة أذن واحدة باعتبارها سماعة أحادية.
وأضافت شركة سكل كاندي أن الموديل Sesh Evo يعتبر أرخص الموديلات الجديدة ويتوفر بسعر يبلغ 60 دولارا أمريكيا، ويمتاز بفترة تشغيل بطارية تبلغ 6 ساعات ويمكن أن تصل إلى 24 ساعة مع استعمال علبة الشحن.
ويعتمد الموديل سكل كاندي Indy Evo على تقنية مشابهة للموديل Sesh Evo وتصل فترة التشغيل الإجمالية للبطارية حوالي 30 ساعة، ويتوفر بسعر 80 دولارا أمريكيا.
وتمتاز سماعة الرأس Indy Fuel بنفس التقنيات الخاصة بالموديل Indy Evo تقريبا، ويمكن شحنها لاسلكيا وتتوفر بسعر يبلغ 100 دولار أمريكي.
ويمتاز الموديل سكل كاندي Push Ultra بقوس للتثبيت على الأذن، ولذلك فإن هذه السماعة تعتبر أكثر ملائمة للتمارين الرياضية علاوة على أنها مقاومة للماء والأتربة وفقا لمعيار الحماية IP67، وتمتد فترة التشغيل الإجمالية للبطارية حتى 40 ساعة تقريبا، علاوة على أنه يمكن شحنها لاسلكيا أو عن طريق منفذ USB-C.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة "سكل كاندي" الأمريكية تطرح 4 سماعات رأس لاسلكية جديدة من نوع In-Ears. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.