شركة "سكل كاندي" الأمريكية تطرح 4 سماعات رأس لاسلكية جديدة من نوع In-Ears.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

طرحت شركة "سكل كاندي" الأمريكية 4 سماعات رأس لاسلكية جديدة من نوع In-Ears.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الموديلات الجديدة تمتاز بالتكلفة المنخفضة وجودة الصوت وفترة تشغيل البطارية المعقولة بالإضافة إلى وظيفة التتبع Tile المدمجة؛ حيث يمكن للمستخدم تتبع سماعة الرأس في حالة فقدانها، حتى إذا كانت متوقفة عن العمل.

ويوضح تطبيق Tile ما إذا كانت سماعة الرأس في مكان قريب، وإذا لم يكن الوضع كذلك، فيمكن للمستخدم التعرف على آخر موقع معروف لها، وإذا لم يتم العثور على سماعة الرأس اللاسلكية، فيمكن تسجيلها في الوضع المفقود "Lost Mode"، بحيث يتلقى المستخدم رسالة بمجرد أن تظهر في نطاق جهاز التتبع المدمج.

Advertisements

وأوضحت الشركة الأمريكية أن جميع الموديلات الجديدة تمتاز بجسم مقاوم للماء وزر للتحكم في الموسيقى وشدة الصوت وكذلك إمكانية استعمال سماعة أذن واحدة باعتبارها سماعة أحادية.

وأضافت شركة سكل كاندي أن الموديل Sesh Evo يعتبر أرخص الموديلات الجديدة ويتوفر بسعر يبلغ 60 دولارا أمريكيا، ويمتاز بفترة تشغيل بطارية تبلغ 6 ساعات ويمكن أن تصل إلى 24 ساعة مع استعمال علبة الشحن.

ويعتمد الموديل سكل كاندي Indy Evo على تقنية مشابهة للموديل Sesh Evo وتصل فترة التشغيل الإجمالية للبطارية حوالي 30 ساعة، ويتوفر بسعر 80 دولارا أمريكيا.

وتمتاز سماعة الرأس Indy Fuel بنفس التقنيات الخاصة بالموديل Indy Evo تقريبا، ويمكن شحنها لاسلكيا وتتوفر بسعر يبلغ 100 دولار أمريكي.

ويمتاز الموديل سكل كاندي Push Ultra بقوس للتثبيت على الأذن، ولذلك فإن هذه السماعة تعتبر أكثر ملائمة للتمارين الرياضية علاوة على أنها مقاومة للماء والأتربة وفقا لمعيار الحماية IP67، وتمتد فترة التشغيل الإجمالية للبطارية حتى 40 ساعة تقريبا، علاوة على أنه يمكن شحنها لاسلكيا أو عن طريق منفذ USB-C.