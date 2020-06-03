قال المهندس ماجد الحميد، المشرف العام على محفظة القضاء في وزارة العدل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "روتانا خليجية"، إن وزارة العدل، تقدم مبادرة مستقبلية جديدة في خدمات التقاضي عن بُعد؛ تخص تواصل السجناء مع الدوائر القضائية عن بعد.
وتابع، "السجناء يتواصلون حاليا مع المحكمة، أو الدوائر القضائية عن طريق السجون".
وأشار إلى "أن هناك مبادرة مستقبلية ضمن برنامج التحول الرقمي متخصصة باسم مبادرة السجناء؛ تستهدف تحقيق غرف متخصصة للسجناء تمكنهم من الدخول على كل الخدمات الخاصة بالسجناء".
وأوضح الحميد أن "الخدمات الخاصة بالسجناء، تشمل القضاء والتنسيق بين الوكالات والتنفيذ، وأن هذه المبادرة ستكون ضمن المشروع الأخير المرتبط بالتواصل مع الدوائر القضائية".
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل مبادرة جديدة تتعلق بالسجناء في السعودية... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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