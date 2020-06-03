الجزائر تضع "خريطة طريق" للخروج من الحجر الصحي

أكدت صحيفة "النهار"، اليوم الأربعاء، أن جراد أوضح أن الخروج من الحجر الصحي وفق "خريطة الطريق" سيكون تدريجيا وبشكل مرن.
واستعرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري تطور الوضع الصحي في بلاده المتعلق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكذلك التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة الفيروس.
وشدد الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) على التذكير بتوجيهات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، التي تشير إلى أن خريطة الطريق للخروج من الحجر الذي سيكون تدريجيا وبشكل مرن، يجب أن يتم إعدادها حتما على أساس التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
وأشار جراد إلى أن صحة المواطنين الجزائريين تظل الإنشغال الذي يحظى بالأولوية لدى السلطات العمومية.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 6.4 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 380 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
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