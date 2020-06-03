شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الأربعاء، تسجيل 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، مشيرة إلى ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 19 ألفا بعد تسجيل 427 حالة شفاء جديدة.

وأمس، رجح مدير عام شرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اللواء مكتوم الشريفي تمديد حظر التنقل الذي بدأ العمل به اليوم إلى أيام أخرى أو أسبوع آخر، قائلاً: إن هناك التزامًا من المجتمع بالإجراءات الوقائية والأنظمة المعمول بها بنسبة تفوق 90%، وفقًا لصحيفة الإمارات اليوم.

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وقال الشريفي إنه قد يتم تمديد قرار حظر التنقل الذي بدأ العمل به اليوم إلى أيام أخرى أو أسبوع آخر بناءً على المعطيات ونتائج المسح الوطني والأعمال التي يتم إنجازها، وقرار لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، مشيرًا إلى أنه سيتم التسهيل للمسافرين للوصول إلى مطارات الدولة ومنح تصاريح الحركة للحالات الإنسانية والمرضية حسب الحالات الضرورية.

وأكد أهمية تعاون أفراد الجمهور مع الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 والالتزام بالتعليمات والإجراءات المعلنة وكل الإجراءات الاحترازية خلال هذه الفترة.

جدير بالذكر أن ‏لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي أعلنت مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتبارًا من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع.