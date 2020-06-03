شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع العراقى يؤكد ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتى بملاحقة عناصر داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدفاع العراقى جمعة عناد، ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتى بملاحقة عناصر داعش الارهابى.

وذكر بيان لوزارة الدفاع اليوم الأربعاء، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن الوزير عناد ترأس جلسة مجلس الدفاع الأولى للعام الحالي وضمت في جدول أعمالها جملة من الأمور الأمنية والإدارية والفنية؛ ومنها مناقشة الإسكان الدائم للجيش وفق أسس جيدة وراقية.

وفي ما يتعلق بالجانب الأمني، أكد وزير الدفاع العراقي ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتي بملاحقة عناصر داعش الإرهابي وتكثيف عمليات مكافحة الإرهاب؛ بما يضمن المحافظة على المكتسبات المتحققة ونشر الأمن وديمومة استتبابه في جميع قواطع العمليات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع العراقى يؤكد ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتى بملاحقة عناصر داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.