شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 6 وفيات و 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأربعاء، تسجيل 6 وفيات و107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 673، والإصابات إلى 9733 في عموم البلاد، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وأفاد رئيس لجنة متابعة فيروس كورونا جمال فورار بتسجيل 151 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للأشخاص المتعافين من الفيروس إلى 6218.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استمرار انخفاض الإصابات مع استقرار في عدد الوفيات مقارنة بالأيام القليلة الماضية.

وكانت السلطات الصحية سجلت 6 وفيات و113 إصابة جديدة بكورونا أمس الثلاثاء، مقابل 8 وفيات و119 إصابة جديدة في اليوم الذي سبقه.