الصليب الأحمر يبحث مع اشتية تداعيات وقف اتفاقات فلسطين وإسرائيل

محمد ماجد/ الخليج 365-

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، أنها عقدت لقاءً مثمرا مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، حول دورها في ضوء تداعيات وقف الاتفاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وفي 19 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية، ردا على نية إسرائيل ضم المستوطنات بالضفة.



وقالت اللجنة في بيان مساء اليوم، إن اللقاء مع اشتية في رام الله "كان مثمرا".

وأضافت: "ناقشنا دورنا في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بالعلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل".

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وتابعت: "سنواصل العمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لتسهيل حركة سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر، وإعادة شمل العائلات".

وأكدت أنها مستمرة في تنظيم زيارات أهالي المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، وتسهيل الحصول على تصاريح شخصية ضمن هذه النشاطات فقط".

ولفتت إلى أنها ستعمل على تسهيل الوصول إلى الأراضي الزراعية والخدمات الأساسية بطلب من السلطات.

وتابعت: "عملنا الإنساني متواصل لصالح الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".



وتعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إسرائيل والأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية منذ عام 1967 من خلال أنشطة وبرامج منها زيارة المحتجزين ولم شمل العائلات وتحسين مستوى المعيشة والحصول على الخدمات الأساسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.