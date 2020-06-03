السودان يثمن دور تركيا في مواجهة كورونا

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365



ثمنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء، دور تركيا في مجابهة جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم.



وذكر بيان أصدرته الوزارة، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقته وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله من نظيرها التركي، مولود تشاووش أوغلو.



ونقل البيان عن الوزيرة السودانية إشادتها "بجهود تركيا ودعمها للعديد من دول العالم في مجابهة فيروس كورونا"، لافتة إلى أن ذلك "يعبرعن روح التضامن المطلوب للتغلب على الجائحة".



وفي هذا الصدد أشار البيان، إلى أن وزير الخارجية التركي "نقل عزم بلاده تقديم حزمة مساعدات للسودان تتضمن أجهزة تنفسٍ صناعي، ومستلزماتٍ طبيةٍ أخرى للمساعدة في جهود الحكومة السودانية لاحتواء جائحة فيروس كورونا والتغلب عليها".



وأضاف البيان، أن "المساعدات ستصل بطائرة من الخطوط التركية"، مشيرا إلى أن "العمل جار لاستكمال الإجراءات حتى تصل السودان في أقرب وقت".



وأعربت وزيرة الخارجية السودانية، بحسب البيان، عن "شكرها وتقديرها للدعم التركي للسودان في ظل النقص في المستلزمات والمعينات الطبية لمكافحة الجائحة".



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وأشارت إلى أن بلادها "تتطلع إلى تبادل الخبرات للاستفادة من التجربة التركية في مكافحة كورونا".



وحتى الأربعاء وصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في السودان 5 آلاف و310، توفي منهم 307، وتعافى 1625.



من جهة أخرى، ذكر بيان الخارجية السودانية، أن الاتصال الهاتفي "تناول العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف نواحيها، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها".



وأكد الجانبان، وفق البيان، على "أهمية التشاور والتنسيق بين البلدين في القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".



ولفت البيان، إلى أن الوزيرة السودانية "عبرت عن شكر وتقدير بلادها لتركيا على حرصها واهتمامها بدعم الخرطوم في ظل هذه الظروف الاستثنائية".



وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.



كما شهدت العلاقات بين البلدين حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في ديسمبر/ كانون الأول 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.