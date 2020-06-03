كورونا... دعوة أممية لـ"الاتحاد من أجل لقاح للجميع"

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

أطلقت الأمم المتحدة، والحركة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، دعوة إلى "الاتحاد من أجل التوصل إلى لقاح لكل الناس يعالج فيروس كورونا".

وقالت الهئيتان، في بيان مشترك، اطلعت عليه الخليج 365، إن الدعوة موجهة إلى "حكومات العالم والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني".

وطالبت الدعوة بـ "الوحدة وتكثيف الجهود، بغرض تطوير واختبار وتوسيع نطاق إنتاج لقاحات، آمنة وفعالة وعالية الجودة وميسورة التكلفة".

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وأكد البيان على أهمية التوصل لإنتاج لقاح "يقدم الحماية إلى الأغنياء في المدن، والفقراء في المجتمعات الريفية، والمسنين في دور الرعاية والشباب في مخيمات اللاجئين".

واعتبرت هذه الدعوة "واجبا أخلاقيا".

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6.5 ملايين، توفي منهم ما يزيد على 384 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و97 ألفا، وفق موقع "worldometer".

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