كورونا.. الصين تقدم مساعدات طبية لتونس وليبيا

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

وصلت، الأربعاء، إلى مطار العاصمة التونسية شحنة من المساعدات الطبية خصصتها الصين لكل من تونس وليبيا، لدعم جهود البلدين بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التونسية اطلعت عليه الخليج 365.

وفي بيانها، أعربت الوزارة عن جزيل شكرها للسلطات الصينية على ما قدّمته لتونس من مساعدات تمثلت في معدات طبية ووقائية، لدعم جهودها في الحد من تداعيات انتشار جائحة كورونا.

كما اعتبرت تونس أن هذه المساعدات "تترجم البعد الإنساني في العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية، وتعكس المستوى المتميّز للتعاون والصداقة بين البلدين".

وبحسب البيان نفسه، ثمّنت الوزارة "المبادرة الإنسانية تجاه القارة الإفريقية في هذه الظروف الاستثنائية"، مؤكدة على أهمية استمرار المد التضامني بين مختلف بلدان العالم، ومزيد تكريس قيم التّكافل والتآزر بين الشعوب لمحاربة الوباء وتخفيف آثاره على الإنسانية في كلّ مكان.

وتابع البيان أن السلطات التونسية ستوفر، انطلاقا من التزاماتها الإنسانية تجاه ليبيا، التسهيلات اللازمة لتأمين تسليم شحنة المساعدة الصينية المخصصة لليبيا إلى سلطات هذا البلد، وذلك بالتنسيق مع سفارة الصين بتونس.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 1.087، توفي منهم 49، فيما سجلت ليبيا، حتى الثلاثاء، 168 إصابة، منها 5 وفيات.

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