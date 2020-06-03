اليمن.. مصرع 9 بينهم 5 أطفال في سيول وأمطار بحضرموت

اليمن/ مبارك محمد / الخليج 365



لقي 9 أشخاص، الأربعاء، مصرعهم بسبب أمطار وسيول جارفة في محافظة حضرموت شرقي اليمن.



وقال مدير عام مدينة القطن بالمحافظة عبداللطيف النقيب للأناضول، إن 5 أطفال من عائلة واحدة لقوا مصرعهم في منطقة هينن بعد أن جرفتهم سيول تسببت بها أمطار غزيرة.



وفي السياق، ذكر المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني‎، أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرون في حادث مروري وقع في طريق جبلي (منحدر) بمديرية غيل باوزير بالمحافظة، جراء تدني الرؤية بسبب الضباب الكثيف والأمطار الغزيرة.



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كما تسببت الأمطار والسيول في مديرية حجر بحضرموت، بحسب مصدر في غرفة الطوارئ تحدث للأناضول، في انهيار عدد من المنازل، وإلحاق أضرار في الممتلكات والأراضي الزراعية.



وأشارت مصادر محلية، إلى أن السيول خلفت كذلك دمارا واسعا في الطرق الرئيسة بحضرموت، وخاصة الطريقين الدوليين الساحلي والصحراوي اللذان يربطان بين اليمن وسلطنة عمان.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة المصحوبة العواصف الرعدية على محافظات المهرة، وحضرموت، وشبوة مع إمكانية وصولها إلى محافظات أبين، ولحج، وعدن.



والأحد، حذرت الأرصاد اليمنية، من تحرك مركز الحالة المدارية تجاه محافظة المهرة مع تنقلها تدريجيا إلى محافظة حضرموت، متوقعة هطول أمطار غزيرة وتدفق للسيول تستمر حتى اليوم الأربعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.