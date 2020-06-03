الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365
أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، اعتزامه تسيير جسر جوي لتقديم الدعم للسودان في جهودها لمكافحة جائحة كورونا.
جاء ذلك في بيان للخارجية السودانية، عقب لقاء بين وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين وسفراء الاتحاد الأوروبي، فيما لم توضح الوزارة مكان وكيفية انعقاد الاجتماع.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان، روبرت فان دن دوول، إن الاتحاد بصدد تسيير جسر جوي لتقديم الدعم والمساندة للسودان في جهود مكافحة جائحة كورونا، بحسب البيان.
وأشار إلى أن "فرنسا والسويد سيقومان بتنسيق وتسهيل عملية الجسر الجوي"، دون تفاصيل أكثر.
وتوقع أن تصل الطائرة الأولي من الدعم 10 يونيو /حزيران الجاري، محملة بـ 92 طنا من المعدات الطبية.
فيما أعرب قمر الدين، عن تقدير بلاده للدعم الأوروبي في مواجهة كورونا.
وحتى الأربعاء، وصلت إصابات كورونا في السودان 5 آلاف و310، توفي منهم 307، وتعافى 1.625.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. الاتحاد الأوروبي يعتزم تسيير جسر جوي لدعم السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.