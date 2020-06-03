كورونا.. الاتحاد الأوروبي يعتزم تسيير جسر جوي لدعم السودان

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، اعتزامه تسيير جسر جوي لتقديم الدعم للسودان في جهودها لمكافحة جائحة كورونا.

جاء ذلك في بيان للخارجية السودانية، عقب لقاء بين وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين وسفراء الاتحاد الأوروبي، فيما لم توضح الوزارة مكان وكيفية انعقاد الاجتماع.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان، روبرت فان دن دوول، إن الاتحاد بصدد تسيير جسر جوي لتقديم الدعم والمساندة للسودان في جهود مكافحة جائحة كورونا، بحسب البيان.

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وأشار إلى أن "فرنسا والسويد سيقومان بتنسيق وتسهيل عملية الجسر الجوي"، دون تفاصيل أكثر.

وتوقع أن تصل الطائرة الأولي من الدعم 10 يونيو /حزيران الجاري، محملة بـ 92 طنا من المعدات الطبية.

فيما أعرب قمر الدين، عن تقدير بلاده للدعم الأوروبي في مواجهة كورونا.

وحتى الأربعاء، وصلت إصابات كورونا في السودان 5 آلاف و310، توفي منهم 307، وتعافى 1.625.

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