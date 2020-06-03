كورونا.. 30 وفاة في السعودية و2 بقطر

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت السعودية، الأربعاء، تسجيل 30 وفاة بكورونا، فيما سجلت قطر وفاتين، ولبنان 14 إصابة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 30 وفاة، وألفين و171 إصابة، إضافة إلى تعافي ألفين و369 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 91 ألفا و182، منها 579 وفاة، و68 ألفا و159 حالة تعاف.

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وفي قطر، سجلت وزارة الصحة حالتي وفاة، وألف و901 إصابة بالفيروس، فيما تعافى ألف و506 مرضى من الفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 62 ألفا و160؛ بينها 45 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 37 ألفا و542.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تشخيص 14 إصابة بكورونا، بعد إجراء ألفين و66 فحصا للكشف عن الفيروس.



وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى ألف و256، بينها 27 وفاة، و724 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.