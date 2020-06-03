تبون وماكرون يؤكدان احترام سيادة الجزائر وفرنسا

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الاناضول



أكد الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون على الاحترام الكامل لخصوصية وسيادة كلا البلدين.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس تبون من نظيره الفرنسي مساء الثلاثاء في ظل علاقات متوترة بين البلدين، وأعلنت عنه الرئاسة الجزائرية في بيان لها الأربعاء اطلعت عليه الخليج 365.



وذكر البيان أن الرئيسين بحثا خلال الاتصال الهاتفي "العلاقات الثنائية، واتفقا على إعطائها دفعا طموحا على أسس دائمة تضمن المصلحة المشتركة المتبادلة، والاحترام الكامل لخصوصية وسيادة كلا البلدين".



وأضاف البيان أنه جرى كذلك خلال الاتصال "تبادل المعلومات حول الجهود المبذولة لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا" في البلدين.



وأردف أن الرئيسين "تطرقا أيضا إلى الوضع في ليبيا ودول الساحل في ضوء معاناة شعوبها من الحروب والنزاعات".



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وفي هذا الصدد أفاد البيان بأن تبون وماكرون "اتفقا على التنسيق من أجل وضع حد لذلك بالمساعدة على بسط الأمن والاستقرار في المنطقة".



وقبل أيام، أعلنت الخارجية الجزائرية استدعاء سفيرها بفرنسا للتشاور؛ احتجاجا على ما أسمته "تهجما لقنوات حكومية فرنسية على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني".

وبثت قناة "فرانس 5" الفرنسية الحكومية، حسب وسائل إعلام جزائرية، وثائقيا تناول مسيرة الحراك الشعبي في الجزائر، وركز على مطالب لشباب محلي بالحرية خارج القيود الاجتماعية، إلى جانب مشاهد قديمة لمتظاهرين يهاجمون قيادة الجيش.



وردت الخارجية الفرنسية على القرار الجزائري، بأن "حرية الإعلام في فرنسا تامة وأن القانون يحميها" وأوضحت في بيان لها أن "فرنسا تحترم سيادة الجزائر وستعمل على تعميق العلاقات معها".



وسبق للخارجية الجزائرية، خلال الأشهر الأخيرة، أن استدعت السفير الفرنسي كزافيي دريونكور للاحتجاج على برامج تلفزيونية اعتبرت مسيئة للجزائر ومواقف رسمية لباريس من الأزمة الجزائرية (تخللت الحراك)، لكن فرنسا كانت ترد في كل مرة أن "حرية الإعلام مقدسة لديها"الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.