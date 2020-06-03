إنتاج النفط الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ 2018

كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي 200 ألف برميل يومياً إلى 11.2 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، قفزت إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2010، وفقاً لـ”رويترز”.