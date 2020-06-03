- 1/2
- 2/2
تقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره اليمني، في أكتوبر المقبل، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بعد أن تأجلت المواجهة من 26 أبريل الماضي، بسبب تفشي جائحة كورونا.
وكان أعضاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وافقوا، بالتصويت على موعد استئناف التصفيات في أكتوبر المقبل.
الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي يحل وصيفاً في مجموعته بـ8 نقاط، خلف أوزبكستان المتصدر (9 نقاط).
كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر يواجه اليمن في أكتوبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.