شرطة الرياض تطيح بتنظيم عصابي حوّل أكثر من 100 مليون ريال لحسابات بنكية خارج المملكة

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، بأن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، تمكنوا -بفضلٍ من الله- من الإطاحة بتنظيم عصابي يمتهن تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وضبط المتورطين فيه وعددهم 10 متهمين، (مواطن وتسعة وافدين من الجنسية السودانية) ‏تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، وذلك بعد توفر الأدلة على قيامهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة -غير معروفة المصدر- إلى حسابات بنكية خارج المملكة.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم ‏اتضح تورطهم بتحويل مبالغ مالية تجاوزت المائة مليون ريال، بمشاركة 10 كيانات تجارية مختلفة وغير مرخصة لممارسة النشاطات المالية، وضبط بحوزتهم على مبلغ قارب 700.000 ريال، ‏وجرى إيقافهم لاستكمال الإجراءات النظامية.