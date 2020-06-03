احذفو_لعبه_ببجي يتصدر ترند السعودية

تصدر وسم #احذفو_لعبه_ببجي , قائمة الترند بالسعودية , بسبب التحديث الأخير للعبة , والذي يجبر اللاعب على عبادة الأصنام بهدف الحصول على لوت معين أو إضافة ميزة للاعب حتى يستكمل اللعب.

واعتبر عدد كبير من المغردين ولاعبي اللعبة , القيام بهذه الحركات باللعبة تشجيعاً على العنصرية , مطالبين القائمين على اللعبة بحذف هذه الأصنام , أو قيامهم بحذف اللعبة من أجهزتهم وعدم لعبها.

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