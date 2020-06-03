شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة وسهلة لإنقاذ المصابين بـ«ضربة شمس» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت هيئة الهلال الأحمر من خطورة التعرض للشمس بشكل مباشر وطويل، حيث أكدت أن ذلك قد يسبب مخاطر مثل الإنهاك أو الإجهاد الحراري والذي قد يسبب الإصابة بضربة شمس.

وقالت الهيئة، في مقطع فيديو توعوي عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “ضربات الشمس تصير عندنا كثير بسبب طبيعتنا، تقدر تتداركها وتنقذ المصاب من ضربات الشمس بخطوات بسيطة وسهلة”.

Advertisements

وأضافت “أول شيء تفعله كمسعف، وضع الشخص في مكان مظلل بعيدا عن الشمس، ثم ساعد المصاب أن يتمدد ثم ساعده لخلع ملابسه الثقيلة، وحاول رفع أقدام المصاب بشنطة إذا كان واعياً، ولا تعطيه أي شيء للأكل ولكن قدم له ماء فاتر.

وتابعت هيئة الهلال الأحمر “إذا كان الشخص فاقد للوعي لا تقدم له شيء، لكن برد جسمه بماء فاتر أو عرض جسمه لمصدر هواء، ولا تنسى الاتصال الفوري بالهلال الأحمر 997”.