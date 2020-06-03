شكرا لقرائتكم خبر عن شخص يطعم رضيعا «حبات الرمل».. و«حقوق الإنسان» تتفاعل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت هيئة حقوق الإنسان، اتخاذها حزمة من التدابير العاجلة ضد محتوى منشور في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ينتهك حقوق الأطفال ويعرض حياتهم وسلوكياتهم للخطر.
وأضافت الهيئة، وفقا لـ”الإخبارية”، أن هذه التدابير تأتي بالتنسيق مع جهات الاختصاص وشددت الهيئة على أن حماية حقوق الطفل مسؤولية الجميع.
وظهر أحد الأشخاص في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل وهو يطعم طفل رضيع حبات الرمل، بعد دفن نصف جسده في الرمال.
وتباينت ردود الأفعال حيال المقطع، حيث علق البعض بأن المقطع قديم، بينما ندد آخرون بهذه الممارسات مطالبين الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم حيالها.
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