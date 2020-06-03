وقال غوتيريش: "نحن في سباق مع الزمن، تشير التقارير إلى أن معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في عدن هي من بين الأعلى في العالم، وهذه إشارة واحدة فقط إلى ما ينتظرنا إذا لم نتحرك الآن"، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ونشر غوتيريش تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" أوضح فيها أن كل 4 من أصل 5 أشخاص في اليمن يحتاجون إلى مساعدة لإنقاذ حياتهم في أكبر أزمة إنسانية في العالم.
© Sputnik . Hani Mohammed
وأشار السيّد غوتيريش إلى أن إنهاء الحرب هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات الصحية والإنسانية والتنمية البشرية في اليمن، موضحا أن عدد الضحايا المدنيين يرتفع كل شهر هذا العام، مع مقتل أو جرح أكثر من 500 شخص منذ كانون الثاني/ يناير.
وأضاف: "أجدد دعوتي جميع الأطراف إلى العمل مع المبعوث الخاص والاتفاق على المقترح الأممي للتوصل إلى وقف إطلاق نار في عموم البلاد وتحقيق تقدم على الصعيدين الاقتصادي والإنساني لرفع المعاناة وبناء الثقة واستئناف عملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين".
وتعهدت الدول المانحة خلال المؤتمر بتقديم 1.35 مليار دولار لمساعدة الوكالات الإنسانية على الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية والطارئة بما فيها تمويل برامج احتواء كوفيد-19.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام للأمم المتحدة ينشر مقطع فيديو يوضح الأزمة الإنسانية في اليمن... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.