شكرا لقرائتكم خبر عن إماراتى يتنازل عن 1.5 مليون درهم قيمة إيجارية لمستأجر.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرمت جائحة فيروس كورونا المستجد، الكثيرين من وظائفهم، مع استمرار الإغلاق الذى تفرضه دول العالم لمنع تفشى جائحة كورونا، وهو ما جعل البعض غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية ومنها دفع الإيجارات.

وفى هذا الصدد تنازل مالك عقارات إماراتي لمستثمر مستأجر عن 1.5 مليون درهم، وهو قيمة إيجار 4 شهور، مشيرا إلى أن قيامه بذلك هو جزء من مسئوليته المجتمعية تجاه وطنه، وفقا لموقع سبوتنيك.

وأوضح المواطن الإماراتى ، رفض ذكر اسمه، أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة، تتطلب تعاون الجميع وتكاتفهم.

مركز فض المنازعات الإيجارية، وهو الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، كشف أنه تمكن حل نزاع إيجاري، وديا، وأسفر عن تنازل فيه مالك عقارات مواطن لمستثمر مستأجر، عن 1.5 مليون درهم، قيمة إيجار 4 شهور.

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ومن جهته قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبد القادر موسى، إن الحلول الودية مقدمة على الإجراءات القضائية، في كل ما يتم تسجيله من قضايا خاصة بالمركز.

وكشف موسى أن المركز تمكن من حل 30 قضية إيجارية بطرق ودية، منها قضية تبلغ مستحقاتها 4.5 ملايين درهم.

وأكد أن هذه المبادرات من قبل بعض ملاك العقارات من مواطنين وغير مواطنين ممن استجابوا للحل الودي، تعكس مدى مسؤوليتهم المجتمعية في دعم الاقتصاد الإماراتي والمستثمرين.