شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العراقى: نحن فى حالة حرب ونطالب الكل بالتكاتف معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة العراقى حسن التميمى، أن بلاده فى حالة حرب، مطالباً الجميع بالتكاتف مع الوزارة.

وقال التميمي - في مؤتمر صحفي مشترك خلال حضوره مع نقيب الأطباء في العراق افتتاح ثلاث مراكز طبية بالنجف وأوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم /الأربعاء/ - إن "جميع الإصابات متوقعة ونحن مسيطرون ولا يوجد سوى 43 حالة خطرة".

وأعرب وزير الصحة العراقي، عن "توقعه تخصيص موازنة جيدة للصحة"، مؤكداً : "نحن في حالة حرب وننفي إعطاء أي مبالغ مالية لمرضى كورنا وهذا الأمر هو تسقيط فقط ونطالب الكل بالتكاتف معنا".

وأوضح التميمي، "من يريد أن يدمر النظام الصحي في بالبلاد هو من يطلق هذه الشائعات"، موجهاً بـ "صرف مكافآت لكل العاملين في الصحة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة العراقى: نحن فى حالة حرب ونطالب الكل بالتكاتف معنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.