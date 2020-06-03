شكرا لقرائتكم خبر عن مقدم «كلنا مسؤول» يختبر الصيدليات عملياً بشأن الكمامات الطبية: ماذا يفعل الفقراء! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتقد الإعلامي خالد العقيلي، ممارسات وتصرفات بعض الصيدليات فيما يتعلق بالكمامات الطبية، منتقدا احتكار بعض الصيدليات لبيع الكمامات، والبعض الأجر يلجأ لرفع الأسعار بأرقام مبالغ فيها.

وقال خلال برنامج “كلنا مسؤول” على “قناة السعودية”: ” سمعت العديد من الشكاوى بشأن تعامل الصيدليات مع بيع الكمامات وقررت أن أجرى تجربة بنفسي بشأن هذا الأمر.. دخلت على 4 صيدليات اثنين منهم قالوا إنه لا يوجد كمامات، وصيدلية كبرى قامت بتفكك كراتين الكمامات وتضع 3 كمامات في كيس ويباع بريالين ثلاثة”.

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وعلق العقيلي بقوله “ماذا يفعل الفقراء وأصحاب الدخل المحدود حيال جشع البعض؟، وقس على ذلك بالإضافة للكمامات أدوات التعقيم والتنظيف والأدوات الخاصة بالوقاية من كورونا”.

يذكر أن وزارة الصحة تؤكد على أهمية ارتداء الكمامات واستعمال أدوات التعقيم والتنظيف بانتظام للحد من تفشي فيروس كورونا.