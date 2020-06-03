شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يوافق على مشروع نظام التكاليف القضائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (عن بعد) برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان على مشروع نظام التكاليف القضائية وتعديل نظام التنفيذ.

واتخذ المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام التكاليف القضائية بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام التكاليف القضائية, وتعديل نظام التنفيذ, والذي تمت مناقشته في جلسة سابقة، قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

وينظم المشروع التكاليف القضائية, ومن يتحملها وطريقة دفعها وردها، وذلك في ثلاثٍ وعشرين مادة، تهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية، وتخفيف طول إجراءات التقاضي وعدم مزاحمة القضايا المفتعلة للقضايا الجادة.