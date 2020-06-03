شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تعلن تمديد فترة إجراء الاختبار التحصيلي التجريبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأربعاء، تمديد الاختبار التحصيلي التجريبي حتى يوم غد الخميس.

وقالت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “استجابةً لما واجهته نسبة 5 ٪ من الطلبة من عدم أدائهم الاختبار التجريبي خلال الأيام الماضية، نطمئنكم بتمديد فترة الاختبار حتى يوم غدٍ الخميس الساعة 10 مساءً”.

وأضافت هيئة تقويم التعليم: “لذا نأمل المبادرة لأداء الاختبار، ويمكن الحصول على كلمة المرور لبدء الاختبار التجريبي من الرابط التالي (اضــغط هــنا)”.