شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تعلن تمديد فترة إجراء الاختبار التحصيلي التجريبي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأربعاء، تمديد الاختبار التحصيلي التجريبي حتى يوم غد الخميس.
وقالت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “استجابةً لما واجهته نسبة 5 ٪ من الطلبة من عدم أدائهم الاختبار التجريبي خلال الأيام الماضية، نطمئنكم بتمديد فترة الاختبار حتى يوم غدٍ الخميس الساعة 10 مساءً”.
وأضافت هيئة تقويم التعليم: “لذا نأمل المبادرة لأداء الاختبار، ويمكن الحصول على كلمة المرور لبدء الاختبار التجريبي من الرابط التالي (اضــغط هــنا)”.
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