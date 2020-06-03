شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: الموظفون المشمولون بنظام «ساند» لا يحق للمنشأة إلزامهم بالعمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية ناصر الهزاني، أن الموظفين المشمولين بنظام ساند لا يحقّ للمنشأة أن تلزمهم بالعمل.

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وأشار في لقاء مع قناة ” الإخبارية” إلى أنه في حال موافقة الموظف المشمول بنظام ساند أن يعمل فعلى صاحب العمل أن يعوّضه عن الفترة الزمنية التي يعمل بها بالتراضي بينهما.

وكانت الوزارة أكدت سابقاً أنه لا يحق لأي منشأة أو مؤسسة أو قطاع استفاد من نظام «ساند» إنهاء العلاقة التعاقدية مع الموظف.