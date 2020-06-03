شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غبار على طرق الساحل القديم والجديد و«مكة- جدة السريع» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، تنبيها مهماً لقائدي المركبات سالكي طرق الساحل القديم والجديد ومكة-جدة السريع، و(جدة- ينبع) والمدينة-مكة. Advertisements وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر حسابه بموقع “تويتر” تعرض هذه الطرق لموجة غبار كثيفة، مما أدى لانعدام في الرؤية الأفقية، داعياً لأخذ كافة تدابير الحيطة والحذر.

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