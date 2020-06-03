قطر: تخفيض عدد من القيود الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قرر مجلس الوزراء القطري اليوم الاربعاء تخفيض عدد من القيود المفروضة في البلاد في اطار الاجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) بدءا من غد الخميس وحتى اشعار آخر.

وقال وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري الدكتور عيسى النعيمي في تصريح عقب اجتماع مجلس الوزراء ان "المجلس قرر تعديل قراره الصادر بشأن تحديد ساعات العمل للعاملين في القطاع الخاص الموجودين بمقر عملهم لتكون ما بين الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة مساء (بالتوقيت المحلي)".

واضاف النعيمي ان "المجلس قرر ايضا تعديل قراره الصادر بشأن ممارسة الرياضة لتتم ممارستها دون اشتراط أن تكون في المناطق القريبة لمنطقة السكن ودون اشتراط ارتداء الكمامات مع مراعاة تجنب التجمعات أثناء ممارسة الرياضة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من ترك المسافة الآمنة التي لا تقل عن ثلاثة أمتار".

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أوضح انه تم تعديل القرار الصادر بشأن إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والانتقال بعدم تواجد أكثر من شخصين في المركبة ليكون الإلزام بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بما فيهم سائق المركبة ويستثنى من ذلك العائلات عند الخروج والانتقال بالمركبات.

واشار الى استمرار العمل بما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.