بعد ارتفاع حالات الشفاء من الفيروس… قطر تخفف إجراءات التعامل مع كورونا

وأفادت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الخطوة الجديدة جاءت مع تزايد حالات الشفاء في قطر بصورة ملحوظة خلال الأيام الماضية من الفيروس، ووصول إجمالي المتعافين إلى أكثر من 37 ألف حالة حتى اليوم الأربعاء، ونتيجة لالتزام أفراد المجتمع بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.
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وعقد مجلس الوزراء القطري، اليوم، الاجتماع العادي عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث تم الاستماع إلى الشرح الذي قدمه وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".
وقررت قطر تحديد ساعات العمل للعاملين في القطاع الخاص المتواجدين بمقر عملهم، لتكون ما بين الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة مساء، وممارسة الرياضة دون اشتراط أن تكون في المناطق القريبة لمنطقة السكن، واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، والإلزام بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بما فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك العائلات عند الخروج والانتقال بالمركبات.
ومن بين القرارات الأخرى، استمرار العمل بما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، على أن يبدأ العمل بهذه القرارات اعتبارا من غد الخميس.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 6.4 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 380 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
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