الأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

وتوقع الخبراء أن يسود، غدا، الخميس، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء لطيف على جنوب الصعيد، بحسب موقع "المصري اليوم".
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ولفت الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.
وقالت هيئة الأرصاد المصرية أن درجات الحرارة العظمى والصغرى في القاهرة غدا تسجل "34 – 20".
وكان الموقع الإلكتروني "مصراوي"، نقل ظهر السبت الماضي، عن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة المصرية للأرصاد الجوية، أن أغلب المحافظات تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.
وقال شاهين: "إن ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون يوم الأربعاء (اليوم) حيث تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 26 درجة، جنوب سيناء 42 درجة، شمال الصعيد 40 درجة، والجنوب 45 درجة".
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