شكرا لقرائتكم خبر عن قطع أثرية فى مزاد بباريس تثير حفيظة تونس.. والسلطات تحقق فى القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات التونسية الثلاثاء أنها تجرى تحقيقاً حول قطع من تراثها العائد لحكم البايات بينها مخطوطات تعود للقرنين الـ18 والـ19 أخرجت من دون إذن من البلاد وباتت معروضة للبيع فى مزاد علنى فى العاصمة الفرنسية باريس.

وقال فوزى محفوظ مدير المعهد الوطنى للتراث فى تونس إن حوالى 114 قطعة ذات قيمة تاريخية كبيرة أخرجت فى النصف الثانى من مارس 2020 من دون أي إذن رسمى وخلال مرحلة العزل فى البلاد.

وأوضح أن هذه القطع لا تعود ملكيتها إلى أى متحف رسمى بل هى ملكية خاصة تعود لورثة أحد وجهاء حكم البايات.

ويعرض الموقع الإلكترونى لدار دروو للمزادات فى باريس هذه المجموعة للبيع فى مزاد فى 11 يونيو وهى تضم ملابس رسمية تعود لمطلع القرن الـ20 ومخطوطات دينية وقصائد ومراسلات رسمية تعود للقرن الـ19.

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وتعود هذه القطع إلى الحبيب جلولى (1857-1957) وزير العدل السابق لباى تونس ومن ثم إلى نجله أحمد الذى توفى عام 2011 وعائلته.