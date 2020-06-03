شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 1256 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) .

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم الأربعاء – أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 2066 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

وكان وزير الصحة اللبنانى حمد حسن، أكد أن الوضع الوبائى المتعلق بفيروس كورونان لا يزال تحت السيطرة فى ظل التزام اللبنانيين بشكل كبير بالتدابير والإجراءات الوقائية والصحية، رغم أن الأيام الماضية سجلت حالات ذروة فى أعداد الإصابات نتيجة بعض التفلت المجتمعى خلال تلك الفترة.

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جاء ذلك، فى تصريحات أدلى بها وزير الصحة اللبنانى خلال زيارات أجراها لمفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، والمفتى الجعفرى الممتاز الشيخ أحمد قبلان.

وأثنى وزير الصحة، على احترام اللبنانيين لضوابط حالة التعبئة العامة التى أقرتها الحكومة منذ منتصف شهر مارس الماضى للحد من انتشار وباء كورونا، مشيرا إلى أن رفع حالة التعبئة العامة وما تنطوى عليه من قيود وإعادة فتح البلاد، يتطلب قرارا من الحكومة وذلك فى ضوء المعطيات المتعلقة بـ "السلوك المجتمعي" .

وقال، "كلما تقلصت أعداد الإصابات التى تُسجل، أتاح ذلك لنا أن نخفف بعض الإجراءات، وفى كل الأحوال سيُبنى على الشيء مقتضاه على مستوى الحكومة اللبنانية".