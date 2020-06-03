شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والولايات المتحدة تبحثان جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ْوزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع السفير الأمريكى لدى المملكة جون أبى زيد، الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، اليوم الأربعاء - أن الجانبين استعرضا علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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