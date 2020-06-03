وزير التعليم العالى التونسى: إدراج البحث العلمى ضمن السيادة الوطنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى تونس سليم شورى ، إدراج البحث العلمي ضمن مسائل السيادة الوطنية والأمن القومي للبلاد، حيث أوضح شورى خلال اجتماعه بمدراء المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة قفصة، مساء امس الثلاثاء ، أن هذا القرار يأتي على خلفية ما طرحته جائحة فيروس كورونا من تبعية تكنولوجية للبلاد، مبينا ان دعم قطاع البحث العلمي له أهمية في حياة التونسيين.
وأضاف الوزير التونسى أن الوزارة ستعمل على استقطاب الطلبة الأجانب للدراسة بالجامعات التونسية وخاصة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء إضافة إلى هيكلة التكوين المستمر واحداث هيئة وطنية للتقييم واعتماد الجودة في البحث العلمي بداية من شهر سبتمبر القادم.
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